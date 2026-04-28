Латвия позорит себя на весь мир, обсуждая возможность запрета русских имен и фамилий в стране, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, подобную глупость ранее уже продемонстрировала украинская власть.

Когда кто-то борется с чьими-то именами и фамилиями, это говорит о нездоровье любой нации. Казалось бы, есть пределы человеческой глупости, но прибалтийские соседи демонстрируют такое. Бороться с этим нелепо. Но то, что латвийцы таким образом окончательно закапывают свою нацию, не очень большую, между прочим, и выставляют себя на посмешище всем разумным людям, это факт. И они здесь, кстати, не одиноки. Борьба с нашими именами и фамилиями активно идет и у киевской хунты. Как говорится, два сапога — пара. Поэтому тут история нас рассудит, конечно, но, кроме как на анекдот, причем плохой, это больше ни на что не похоже, — сказал Климов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил, что запрет русских имен и фамилий может обернуться трагедией для всего народа Латвии. По его словам, подобные идеи, имеющие фашистские наклонности, могут привести к краху республики.