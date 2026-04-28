Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 17:57

Полет сверхлегкого самолета обернулся трагедией в Германии

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

По крайней мере один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета в районе города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию. По данным издания, инцидент произошел в первой половине дня недалеко от местного аэродрома.

Правоохранители сообщили, что согласно текущим данным, в результате крушения умер один человек, при этом находился ли на борту еще кто-то, в настоящий момент неизвестно. По предварительной информации экстренных служб, самолет находился либо на этапе захода на посадку, либо сразу после взлета с аэродрома Шпайер.

Машина потеряла высоту над лесистой местностью и рухнула между деревьями, добавили в полиции. Точные причины крушения пока не установлены, однако криминальная полиция Людвигсхафена совместно с Федеральным бюро расследований авиационных происшествий уже приступила к расследованию.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился при заходе на посадку в столице Южного Судана Джубе. Жертвами крушения стали 14 человек, включая пилота.

Европа
Германия
авиакатастрофы
самолеты
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.