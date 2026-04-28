Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 19:04

«Есть одна страна»: британский посол раскрыл, с кем у США особые отношения

Посол Тернер: у США и Израиля сложились особые отношения

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У Соединенных Штатов и Израиля сложились особые отношения, сообщил посол Великобритании в США Кристиан Тернер. Как пишет Financial Times, он опроверг мнение о том, что прилагательное «особые» применимо к Вашингтону и Лондону.

По данным издания, на встрече с британскими студентами в феврале дипломат отметил, что традиционное определение сотрудничества США и Великобритании стало анахронизмом. Оно, по мнению Тернера, больше относится к прошлому, чем к текущему положению дел.

Я думаю, что, вероятно, есть одна страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, и это, вероятно, Израиль, — сказал посол.

Ранее Турция не предоставила разрешение на пролет через свое воздушное пространство самолету президента Израиля Исаака Герцога, направлявшегося в Астану. В результате изменения маршрута перелет из Тель-Авива в столицу Казахстана занял около восьми часов.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что Британия натравливает Украину на Израиль ради мести США. Кроме того, по мнению собеседника, президент Украинв Владимир Зеленский пытается играть в большую геополитику и заодно хочет польстить британским хозяевам.

Мир
США
Израиль
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.