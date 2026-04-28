«Есть одна страна»: британский посол раскрыл, с кем у США особые отношения Посол Тернер: у США и Израиля сложились особые отношения

У Соединенных Штатов и Израиля сложились особые отношения, сообщил посол Великобритании в США Кристиан Тернер. Как пишет Financial Times, он опроверг мнение о том, что прилагательное «особые» применимо к Вашингтону и Лондону.

По данным издания, на встрече с британскими студентами в феврале дипломат отметил, что традиционное определение сотрудничества США и Великобритании стало анахронизмом. Оно, по мнению Тернера, больше относится к прошлому, чем к текущему положению дел.

Я думаю, что, вероятно, есть одна страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, и это, вероятно, Израиль, — сказал посол.

