Элитолог рассказал, к чему приведут нападки Украины на Израиль Элитолог Журавлев: Израиль может помешать Украине получить кредиты

Украина, угрожающая Израилю санкциями за поставки российского зерна, может начать атаковать суда с пшеницей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru элитолог Дмитрий Журавлев. По его словам, Тель-Авив в таком случае ответит асимметрично — например, «притормозит» очередной транш финансовой помощи Киеву.

Добрая половина мировой финансовой элиты — это, скажем так, люди, имеющие прямое отношение к Израилю. Им ничего не стоит притормозить очередной транш очередного кредита, проходящего через какой-нибудь банк. И тогда [президенту Украины] Владимиру Зеленскому придется очень плохо, — сказал эксперт.

По этой же причине, подчеркнул собеседник, с Израилем предпочитают не ссориться даже президенты США. Для Зеленского же «клинч» с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху и вовсе может стать убийственным, уверен Журавлев.

В таком случае Зеленский долго у власти не удержится. Израильтяне — люди прижимистые и обидчивые, никаких выпадов в свой адрес они не простят, — заключил элитолог.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, почему Украина на самом деле решилась развязать дипломатический скандал с Израилем. По его мнению, таким образом Киев выполняет указания, полученные от Великобритании, желающей отомстить США.