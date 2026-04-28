Популярный российский сериал убрали из «Кинопоиска» по требованию РКН

Третий сезон сериала «Метод» убрали из «Кинопоиска» и «Иви» по требованию РКН

Третий сезон сериала «Метод» убрали из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска». Министерство культуры России выдало заключение, по которому причиной решения об удалении стала дискредитация духовно-нравственных ценностей.

Сериал «Метод-3» был удален из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора, — говорится в сообщении.

Ранее «Кинопоиск», «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей компании-правообладателю Wink «Рестим Медиа».

До этого комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультуры РФ право определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование.

