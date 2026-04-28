28 апреля 2026 в 18:44

В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну

Axios: конфликт с Ираном превращается для США в затяжную холодную войну

Конфликт США с Ираном перешел в новую фазу, напоминающую времена холодной войны из-за финансовых санкций, перехватов судов и «переговоров о переговорах», пишет портал Axios со ссылкой на чиновников из США. По их словам, правящие элиты обеспокоены тем, что Штаты могут надолго увязнуть в замороженном противостоянии без мира и без открытой войны.

Иранский конфликт вступил в фазу, подобную холодной войне, с финансовыми санкциями, перехватом военных катеров и разговорами о переговорах. <…> Напряженная ситуация зашла в тупик, из которого не видно выхода. Поэтому повышение цен на энергоносители, по всей видимости, неизбежно в течение нескольких месяцев. При этом в любой момент может вновь разразиться полноценная война, — говорится в материале.

По данным издания, для президента США Дональда Трампа такой замороженный конфликт — худший сценарий с политической и экономической точки зрения, учитывая, что до промежуточных выборов осталось полгода. Сейчас он колеблется между новыми ударами и давлением с помощью санкций.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из целей и именно поэтому попросили о переговорах. Так он ответил на слова американского президента, назвавшего себя победителем в конфликте.

