В США раскрыли, чего хочет добиться президент Израиля от Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог не намерен помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по коррупционному делу, а хочет сначала добиться от него признания вины, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Глава государства планирует укрепить единство и предпочитает решить вопрос через переговоры, не отвечая на прошение о помиловании.

Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины, — говорится в материале.

