Израильский премьер Биньямин Нетаньяху излечился от рака предстательной железы, обнаруженного на ранней стадии, передает канцелярия политика. Из заключения следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы, с тех пор за ним наблюдали врачи.
В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии без метастазов, — говорится в заключении.
Ранее министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин заявила, что Израиль должен осознать необходимость мирного сосуществования со всеми своими соседями, чтобы прийти к спокойствию и процветанию. По ее словам, такой мир должен быть основан на уважении прав каждой из стран.
До этого стало известно, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий. По данным инсайдеров, солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.