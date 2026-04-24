Нетаньяху излечился от опасной болезни на ранней стадии Нетаньяху излечился от рака предстательной железы на ранней стадии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху излечился от рака предстательной железы, обнаруженного на ранней стадии, передает канцелярия политика. Из заключения следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы, с тех пор за ним наблюдали врачи.

В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии без метастазов, — говорится в заключении.

