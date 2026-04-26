26 апреля 2026 в 17:08

Девять человек пострадали при стрельбе у американского университета

Не менее девяти человек ранены из-за стрельбы рядом с Университетом Индианы

Не менее девяти человек ранены из-за стрельбы рядом с кампусом Университета Индианы, сообщила газета The New York Post. Инцидент произошел ночью на Кирквуд-авеню, там студенты участвовали в популярной велогонке.

Полиция, прибывшая на место, обнаружила пострадавших примерно в одном квартале от университета. Все девять человек доставлены в больницу. По словам очевидцев, перед стрельбой произошел конфликт между двумя женщинами, который перерос в драку. Один из свидетелей утверждает, что одна из участниц ссоры открыла огонь.

Ранее президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы в воскресенье, 26 апреля. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, мужчина открыл огонь.

До этого глава OpenAI Сэм Альтман принес извинения за то, что компания не передала правоохранительным органам сведения об онлайн-деятельности 18-летней Джесси Ван Рутселар, устроившей 10 февраля массовую стрельбу в канадском городе Тамблер-Ридж. Он отметил, что аккаунт девушки был заблокирован компанией еще в июне 2025 года за нарушение правил.

