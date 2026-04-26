Девять человек пострадали при стрельбе у американского университета

Не менее девяти человек ранены из-за стрельбы рядом с кампусом Университета Индианы, сообщила газета The New York Post. Инцидент произошел ночью на Кирквуд-авеню, там студенты участвовали в популярной велогонке.

Полиция, прибывшая на место, обнаружила пострадавших примерно в одном квартале от университета. Все девять человек доставлены в больницу. По словам очевидцев, перед стрельбой произошел конфликт между двумя женщинами, который перерос в драку. Один из свидетелей утверждает, что одна из участниц ссоры открыла огонь.

