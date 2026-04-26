Глава МИД Ирана повторно прибыл в Исламабад после поездки в Оман

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи повторно прибыл в Исламабад после поездки в Оман, сообщило издание Dawn. Там он встретится с представителями пакистанских властей, после чего отправится в Москву.

Ранее сообщалось, что делегация Ирана решила покинуть Исламабад в субботу, 25 апреля. Представители Исламской Республики так и не встретились с переговорщиками из США.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что отменил поездку спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан. По словам американского лидера, Вашингтон готов к диалогу с Тегераном, однако важно, чтобы он не закончился ничем.

