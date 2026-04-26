В Томской области автобус раздавил легковушку

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Асиновском районе Томской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате ДТП один человек погиб, двое доставлены в больницу.

В результате происшествия 59-летний водитель «Жигулей» погиб, 51-летняя женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля, и 72-летняя женщина — пассажир автобуса доставлены в медицинскую организацию, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус с восемью пассажирами, следовавший в сторону Асино, выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ-2107 и находившегося рядом с ним водителя. Происшествие случилось около 13:35 по местному времени.

