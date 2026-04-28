28 апреля 2026 в 16:59

Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность

Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Медійна ініціатива за права людини»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность украинской неправительственной организации «Медійна ініціатива за права людини». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, последователи этой НПО участвуют в мероприятиях антироссийской направленности и распространяют фейки о ВС РФ.

Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение так называемых расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств, — сказано в сообщении.

Также последователям организации приписывают создание института военного омбудсмена на Украине и назначение своего экс-руководитедя на эту должность. Также НПО организовала конференцию «Крым Глобал: Понимание Украины через Юг», в ходе которой рапространялась недостоверная информация.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что иноагентские СМИ готовятся к активному вмешательству в выборы. По его словам, ожидаются попытки дискредитации кандидатов из числа участников специальной военной операции и итогов голосования в Донбассе и Новороссии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер Народный артист Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

