Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Медійна ініціатива за права людини»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность украинской неправительственной организации «Медійна ініціатива за права людини». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, последователи этой НПО участвуют в мероприятиях антироссийской направленности и распространяют фейки о ВС РФ.

Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение так называемых расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств, — сказано в сообщении.

Также последователям организации приписывают создание института военного омбудсмена на Украине и назначение своего экс-руководитедя на эту должность. Также НПО организовала конференцию «Крым Глобал: Понимание Украины через Юг», в ходе которой рапространялась недостоверная информация.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что иноагентские СМИ готовятся к активному вмешательству в выборы. По его словам, ожидаются попытки дискредитации кандидатов из числа участников специальной военной операции и итогов голосования в Донбассе и Новороссии.