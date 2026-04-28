Ученые зафиксировали новую сильную вспышку на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности М1.0 произошла на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Она продлилась 23 минуты.

28 апреля в 15:33 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 23 минуты, — говорится в сообщении.

Ранее две мощные вспышки класса М зафиксировали на Солнце. Они произошли ночью и утром 27 апреля.

До этого главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры будет снято только к середине недели, уточнили астрономы.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников ранее заявил, что связь между повышенной солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей существует, но остается незначительной. Но ученые фиксируют рост влияния солнечных процессов на спутниковую инфраструктуру и технологические системы. Красников добавил, что рост активности Солнца также сопровождается увеличением числа наблюдаемых северных сияний.

