Две мощные вспышки класса М зафиксировали на Солнце, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Они произошли ночью и утром 27 апреля.

Ранее сообщалось, что 24 апреля на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса — Х. В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что она длилась 17 минут.

До этого главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры было снято только к середине недели, уточнили астрономы.

Также стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 мск за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.