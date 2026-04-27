Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:32

Две мощные вспышки класса М зафиксировали на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Две мощные вспышки класса М зафиксировали на Солнце, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Они произошли ночью и утром 27 апреля.

Ранее сообщалось, что 24 апреля на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса — Х. В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что она длилась 17 минут.

До этого главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры было снято только к середине недели, уточнили астрономы.

Также стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 мск за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.

Общество
Россия
солнце
вспышки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.