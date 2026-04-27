В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта

Страны Балтии и Польшу следует признать участниками украинского конфликта за помощь Киеву в организации атак на территорию России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, лидеров этих государств можно было бы отрезвить ударом ракеты «Орешник».

Нет ни малейших сомнений, что страны Балтии и Польша будут всеми силами способствовать налетам украинских дронов на российскую территорию и покрывать Киев. Давно уже пора принять решение и приравнять таких пособников к полноценным участникам конфликта со всеми вытекающими последствиями. Уверен, что пара «Орешников», запущенных по Литве, Латвии или Эстонии, ничуть не повлияла бы на наши и без того отвратительные отношения с НАТО, а вот угомонить руководство этих недогосударств вполне была бы способна. Главное, чтобы они всегда держали в уме возможность подобного исхода, в который сейчас, похоже, нисколько не верят, — высказался Журавлев.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что страны Балтии понесут ответственность за содействие Украине в организации атак беспилотников на Россию. По его словам, РФ обладает военным потенциалом, способным противостоять любому агрессору.