Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи

В Сочи возбудили дело после самоубийства семиклассницы

В Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти 14-летней школьницы. Мать умершей семиклассницы рассказала NEWS.ru, что в день трагедии, 18 апреля, тревогу подняла подруга школьницы из Архангельска, с которой они познакомились за пару месяцев до этого. При это мать уверена, что ее дочь планомерно подводили к суициду.

Я уверена, что ребенка просто подвели к этому. Потому что утром было все хорошо, а в обед ее уже не стало. <...> Эта девочка подняла всю суету — пойдите, узнайте, вдруг с ней что-то случилось. Она позвонила нашей соседке, это подружка моей дочки. Подружка пришла, а дочка не открывала. У нас большое витражное окно и видно, что ходит только сын, — рассказывает Кристина.

Женщина отмечает, что незадолго до этого у дочери появились странные постеры в комнате. На представленных редакции кадрах видно, что в том числе на стене висит постер веб-сериала «Каталог Манделы». В закрытом от родителей TikTok-аккаунте девочка публиковала свои рисунки с героем сериала архангелом Гавриилом, гробами и крестами.

По словам матери погибшей, подругу из Архангельска уже опросили. Расследование продолжается.

Зимой в Сочи покончила с собой 11-летняя девочка, которая тоже после себя оставляла сомнительные рисунки. Мать школьницы уверяла, что ее ребенка втянули в какую-то ролевую игру. По ее словам, девочка могла поверить в сверхспособности персонажа, которого отыгрывала, что и стало причиной несчастного случая.

