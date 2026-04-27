27 апреля 2026 в 17:57

Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи были полезными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча прошла в понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Полезно, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова приложить любые посреднические усилия для урегулирования конфликта вокруг Ирана. Он выразил надежду на скорое достижение прочного мира на Ближнем Востоке.

Прежде президент Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы скорее добиться мира на Ближнем Востоке. По его словам, завершить конфликт необходимо как можно скорее. Глава государства подчеркнул: Москва выражает надежду, что иранский народ сумеет преодолеть текущий тяжелый период и достигнет мира.

Новость дополняется…

