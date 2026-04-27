Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке

Россия будет делать все возможное, чтобы скорее добиться мира на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, которые передает ТАСС, завершить конфликт необходимо как можно скорее.

Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете, — сказал Путин.

Москва выражает надежду, что иранский народ сумеет преодолеть текущий тяжелый период и достигнет мира, подчеркнул президент. Опорой для этого должны стать мужество нации и ее стремление к независимости, добавил он.

Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на мужество и стремление к независимости, иранский народ под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир, — заявил глава РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что значение двусторонней встречи Путина с иранским министром иностранных дел в Санкт-Петербурге сложно переоценить. Политики провели беседу в стенах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, уточнил пресс-секретарь.