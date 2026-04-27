«Трудно переоценить»: Песков заявил о важности переговоров Путина и Аракчи Песков: важность встречи Путина и Аракчи в Петербурге сложно переоценить

Важность двусторонней встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербурге трудно переоценить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, политики будут беседовать в стенах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Состоится беседа [Путина и Аракчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что Аракчи прибыл в Санкт-Петербург. Дипломат планирует провести переговоры с Путиным, что также подтвердил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, визит главы МИД Ирана направлен на продвижение интересов страны в условиях исходящих извне угроз.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аракчи подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива. В Тегеране в свою очередь заявили о намерении обеспечить беспрепятственный проход российских судов и перевозку грузов через Ормузский пролив.