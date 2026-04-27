Мужчина погиб после падения его машины в горную реку

Машина упала в реку Андийское Койсу в высокогорном районе Дагестана, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте». Находившийся в автомобиле водитель погиб. Специалисты начали процессуальную проверку.

Из машины спасателями было извлечено тело мужчины и передано правоохранительным органам, — говорится в сообщении.

