Ростовские ритуальщики «вдохновились» умершими знаменитостями ради рекламы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Северном кладбище Ростова-на-Дону посетители обнаружили надгробия с именами и изображениями Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Круга и принцессы Дианы, несмотря на то, что все они похоронены в других местах, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, ритуальные агенты использовали образы знаменитостей для рекламы, не спрашивая разрешения у родственников.

Как мы к этому относимся? В данном случае — однозначно отрицательно. <...> С чего [ритуальные агенты] взяли, что имеют хоть какое-то моральное право с помощью этих выдающихся людей формировать себе клиентскую базу? Это как минимум неэтично, — сказал внук Юрия Никулина.

Коммерсанты в ответ предложили родственникам знаменитостей подавать в суд, если им что-то не нравится. Однако юристы пояснили, что право на изображение умерших охраняется законом: оно действует, пока есть родные, которые могут защищать память.

Ранее в Красноярске правоохранители задержали «целительницу», которая заставила клиентку закопать 265 тыс. рублей на кладбище для «снятия порчи». За каждый обряд женщина платила по 20 тыс. рублей. Когда подозреваемая заявила, что порча перешла на дочь пострадавшей, она начала брать деньги и за «лечение» ребенка.

