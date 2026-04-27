27 апреля 2026 в 18:44

Европейская страна подала иск против запрета ЕС на импорт газа из России

ČTK: Словакия оспаривает в суде ЕС ограничения на поставки газа из России

Словакия подала иск против решения Европейского союза о постепенном прекращении импорта российского газа, передает агентство ČTK со ссылкой на Министерство юстиции республики. Совет ЕС утвердил соответствующий регламент еще в январе. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, а по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года.

Что касается трубопроводного газа, то эмбарго по краткосрочным договорам заработает с 17 июня 2026 года. По долгосрочным контрактам запрет вступит в силу с 1 ноября 2027 года.

Министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с процедурой принятия этого решения. По его мнению, для утверждения подобных ограничений требовалось единогласное решение, а не позиция большинства членов объединения.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявлял, что Словакию не удивит очередная остановка работы нефтепровода «Дружба» со стороны Украины после получения Киевом кредита от Евросоюза. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может принять такое решение после того, как получит €90 млрд (8,82 трлн рублей).

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
