27 апреля 2026 в 19:24

В российском регионе девять школьников подхватили норовирус

В Тамбовской области следователи начали проверку после того, у девяти детей из школы в Рассказове нашли норовирус, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. На данный момент детей перевели на дистанционный формат обучения.

В Рассказове следователи проводят процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с ухудшением состояния учащихся одной из школ Рассказовского района. В рамках проверки следователи совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора изъяли необходимые образцы для исследования, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий управление СК примет окончательное процессуальное решение.

Ранее коллектив Красноярского музыкального театра на гастролях в Москве госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию. В больницу попали 28 человек из 108 участников гастрольной группы.

Прежде Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

