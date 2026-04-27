Совкомбанк стал участником программы лояльности Ozon «Зеленая цена»

Совкомбанк стал одним из первых участников программы лояльности Ozon «Зеленая цена». Это сотрудничество должно стать примером возможности находить совместные маркетинговые решения на пользу клиентам.

Совкомбанк начинает участие в программе лояльности Ozon, а маркетплейс в свою очередь остается партнером «Халвы». Сотрудничество «Халвы» и Ozon — пример возможности находить лучшие маркетинговые решения для клиентов за счет партнерств, — подчеркнула старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Как сообщили в пресс-службе банка, сотрудничество подразумевает одинаковые условия скидок для клиентов Совкомбанка и пользователей Ozon Банка. Ранее для получения аналогичных условий требовалось совершать ряд дополнительных действий, например, пополнять отдельную карту.

Новое решение упрощает процесс покупки: клиентам больше не нужно совершать лишних действий, например, пополнять отдельную карту ради специальных цен. Запуск инициативы расширяет возможности клиентов Совкомбанка и делает Ozon еще более привлекательным для повседневных и крупных покупок.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года поддержку Совкомбанка получили более 1,5 тыс. благотворительных организаций по всей России. Банк направил помощь на социальные, спортивные, культурные, инклюзивные, экологические и образовательные проекты.