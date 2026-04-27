Друг детства Орбана попросил помощи у новых властей Венгрии

Венгерский миллиардер Лоринц Месарош, которого называют другом детства уходящего премьер-министра Виктора Орбана, обратился к новому правительству страны с просьбой о помощи, сообщает Bloomberg. Причиной стал ущерб, который понесла его бизнес-империя из-за резкого падения стоимости акций холдинга Opus Nyrt.

По данным агентства, Месарош направил письмо будущему премьеру Петеру Мадьяру, чтобы предоставить точную информацию и урегулировать напряженную ситуацию. Приоритетом миллиардера названо сохранение рабочих мест для 60 тыс. человек. Акции Opus Nyrt, связанного со строительством, банковским делом и туризмом, упали на 10% 27 апреля на торгах в Будапеште.

Венгерское издание Magyar Hang уточнило, что из компании Envirotis Holding, также принадлежащей Месарошу, вывели около $13 млн (973 млн рублей) в частный инвестиционный фонд, связанный с предпринимателем.

Ранее источники The Guardian сообщили, что в Венгрии после поражения Орбана и его партии на выборах начался спешный вывод капитала. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, Австралию и Сингапур. Будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что «олигархи Орбана» выводят средства на десятки миллиардов форинтов.