27 апреля 2026 в 19:16

Друг детства Орбана попросил помощи у новых властей Венгрии

Миллиардер Месарош обратился к новому премьеру Венгрии из-за ущерба бизнесу

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Венгерский миллиардер Лоринц Месарош, которого называют другом детства уходящего премьер-министра Виктора Орбана, обратился к новому правительству страны с просьбой о помощи, сообщает Bloomberg. Причиной стал ущерб, который понесла его бизнес-империя из-за резкого падения стоимости акций холдинга Opus Nyrt.

По данным агентства, Месарош направил письмо будущему премьеру Петеру Мадьяру, чтобы предоставить точную информацию и урегулировать напряженную ситуацию. Приоритетом миллиардера названо сохранение рабочих мест для 60 тыс. человек. Акции Opus Nyrt, связанного со строительством, банковским делом и туризмом, упали на 10% 27 апреля на торгах в Будапеште.

Венгерское издание Magyar Hang уточнило, что из компании Envirotis Holding, также принадлежащей Месарошу, вывели около $13 млн (973 млн рублей) в частный инвестиционный фонд, связанный с предпринимателем.

Ранее источники The Guardian сообщили, что в Венгрии после поражения Орбана и его партии на выборах начался спешный вывод капитала. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, Австралию и Сингапур. Будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что «олигархи Орбана» выводят средства на десятки миллиардов форинтов.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

