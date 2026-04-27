Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 19:32

12-летняя девочка погибла в Арзамасе во время стрельбы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

12-летняя девочка погибла в Арзамасе во время стрельбы, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области в мессенджере МАКС. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 25 апреля из-за небрежного обращения с огнестрельным оружием внутри автомобиля, где присутствовала девочка, прогремел непроизвольный выстрел. Полученные школьницей травмы оказались смертельными, она погибла на месте инцидента.

Ранее в Италии врачи не сумели спасти семилетнего ребенка, которого затянуло в дренажное отверстие бассейна на термальном курорте. Мальчик приехал туда с родителями, чтобы отметить день рождения, во время купания его засосало в слив.

Кроме того, в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения дерева. Дело заведено по статье об оказании услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.

Регионы
Арзамас
Нижегородская область
стрельба
дети
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.