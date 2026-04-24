Ребенок погиб в сливном отверстии бассейна в свой день рождения

В Италии не смогли спасти семилетнего ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте, сообщает Need To Know. Семилетний мальчик приехал вместе с родителями, чтобы отпраздновать день рождения. Во время купания мальчика затянуло в слив бассейна.

Я на секунду отвернулся, чтобы положить вещи, а когда обернулся — его уже не было видно. Я увидел маленькое тельце, свернувшееся калачиком в этой трубе, — рассказал отец.

Мужчина попытался вытащить сына, но даже с помощью еще двух человек не смог оторвать его от сливной трубы. Достать ребенка удалось только после отключения насоса. Ему оказали первую помощь, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, на сливном отверстии не было защитной решетки. Отец ребенка заявил, что после случившегося ее быстро установили обратно. Прокуратура ведет расследование. Под подозрением четыре человека: сотрудники администрации курорта, обслуживающей компании и техник, отвечавший за безопасность бассейна.

