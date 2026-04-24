Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 12:56

Ребенок погиб в сливном отверстии бассейна в свой день рождения

В Италии мальчика засосало в трубу бассейна на глазах у родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии не смогли спасти семилетнего ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте, сообщает Need To Know. Семилетний мальчик приехал вместе с родителями, чтобы отпраздновать день рождения. Во время купания мальчика затянуло в слив бассейна.

Я на секунду отвернулся, чтобы положить вещи, а когда обернулся — его уже не было видно. Я увидел маленькое тельце, свернувшееся калачиком в этой трубе, — рассказал отец.

Мужчина попытался вытащить сына, но даже с помощью еще двух человек не смог оторвать его от сливной трубы. Достать ребенка удалось только после отключения насоса. Ему оказали первую помощь, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, на сливном отверстии не было защитной решетки. Отец ребенка заявил, что после случившегося ее быстро установили обратно. Прокуратура ведет расследование. Под подозрением четыре человека: сотрудники администрации курорта, обслуживающей компании и техник, отвечавший за безопасность бассейна.

Ранее россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука-бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами. В один из дней отпуска россиянин решил искупаться в океане, но не обратил внимания на сильное отбойное течение.

Европа
Италия
дети
бассейны
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.