Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:36

В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева, сообщило региональное управление СК России в мессенджере МАКС. Оно связано со статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Самаре ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу. Трагедия произошла на Нижегородской улице в Куйбышевском районе города.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области из-за урагана без электричества остались 117 населенных пунктов. Сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья, сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды. Всего в регионе зафиксировано 22 случая повреждения крыш. Это произошло на территории Чистоозерного, Купинского районов, Северного муниципального округа.

Регионы
Россия
Самара
ураганы
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.