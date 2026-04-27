В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева, сообщило региональное управление СК России в мессенджере МАКС. Оно связано со статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Самаре ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу. Трагедия произошла на Нижегородской улице в Куйбышевском районе города.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области из-за урагана без электричества остались 117 населенных пунктов. Сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья, сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды. Всего в регионе зафиксировано 22 случая повреждения крыш. Это произошло на территории Чистоозерного, Купинского районов, Северного муниципального округа.