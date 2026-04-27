Приднестровье обратилось к ООН с тревожной просьбой В ПМР призвали ООН и Евросоюз не допустить гуманитарной катастрофы

Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратился к ООН и Европейскому союзу с призывом повлиять на власти Молдавии и не допустить гуманитарной катастрофы, вызванной возможным введением новых налогов для региона, сообщает РИА Новости. В обращении также подчеркивается, что Приднестровье выступает за мирное добрососедское сосуществование, уважение прав человека и решение всех вопросов исключительно за столом переговоров.

В сложившихся условиях призываем международное сообщество дать объективную оценку происходящему, приложить усилия для прекращения Кишиневом противоправных деструктивных действий против Приднестровья, а также содействовать возвращению Молдовы к равноправному и результативному диалогу, — отмечается в документе.

Ранее депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что захват украинскими военными арсеналов в приднестровском селе Колбасна обернулся бы человеческими жертвами. Среди последствий он также назвал экологическую катастрофу.