27 апреля 2026 в 19:34

Приднестровье обратилось к ООН с тревожной просьбой

В ПМР призвали ООН и Евросоюз не допустить гуманитарной катастрофы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратился к ООН и Европейскому союзу с призывом повлиять на власти Молдавии и не допустить гуманитарной катастрофы, вызванной возможным введением новых налогов для региона, сообщает РИА Новости. В обращении также подчеркивается, что Приднестровье выступает за мирное добрососедское сосуществование, уважение прав человека и решение всех вопросов исключительно за столом переговоров.

В сложившихся условиях призываем международное сообщество дать объективную оценку происходящему, приложить усилия для прекращения Кишиневом противоправных деструктивных действий против Приднестровья, а также содействовать возвращению Молдовы к равноправному и результативному диалогу, — отмечается в документе.

Ранее депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что захват украинскими военными арсеналов в приднестровском селе Колбасна обернулся бы человеческими жертвами. Среди последствий он также назвал экологическую катастрофу.

Европа
Приднестровье
Молдавия
ООН
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
Вучич сравнил позицию Запада по Косово и Крыму
ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше
Перевели деньги — в тюрьму: как не стать мошенником поневоле
В Петербурге появятся новые разводные мосты
Пожар в пензенском развлекательном центре попал на видео
Сингапурцу грозит семь лет тюрьмы за слитый «Аватар»
НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Раскрыта реакция США на встречу Путина и главы МИД Ирана
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

