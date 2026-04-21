«Безрассудный шаг»: Шойгу о действиях ВСУ в Приднестровье Шойгу: захват ВСУ складов с боеприпасами в Колбасне приведет к катастрофе

Захват украинскими войсками складов боеприпасов в Колбасне в Приднестровье приведет к человеческим жертвам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. В качестве последствий он также назвал экологическую катастрофу.

Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба, — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ заявил, что высказывания Кишинева в адрес Приднестровья становятся все более похожими на заявления Киева о Донбассе после 2014 года. По словам Шойгу, «порочная логика» молдавского руководства прослеживается в различных областях, включая энергетическую сферу.

Кроме того, Шойгу предположил, что полностью исключать вероятность применения Кишиневом силовых методов для урегулирования приднестровской ситуации нельзя. Таким образом он ответил на вопрос о возможном вооруженном присоединении республики к Молдавии.

Также посол Украины в Молдавии Паун Роговей сообщил, что украинские военные установили минные заграждения на отрезке границы с Приднестровьем. По словам дипломата, на этом участке также развернута аппаратура технического контроля.