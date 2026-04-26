Готовлю плацинды вместо привычных драников — секрет молдавской кухни для идеального ужина

Плацинды — это не просто пироги, а кулинарный символ Молдавии, где магия кроется в минимализме. Вода, мука и картофель с зеленью превращаются в хрустящие, дымящиеся лепешки, которые тают во рту.

Что понадобится

Мука — 300 г, вода — 180 мл, соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., картофель — 3–4 шт. (около 500 г), свежая петрушка — 1 пучок, черный молотый перец — по вкусу, масло для смазывания теста — 2–3 ст. л.

Как готовлю

Для теста слегка подогрейте воду до 30 °C, растворите в ней соль. Просейте муку в миску, влейте воду и замесите однородное тесто лопаткой, затем руками. Добавьте растительное масло и вымешивайте 10–15 минут до эластичности.

Сформируйте шар, поместите в пакет и оставьте отдыхать 30 минут. Для начинки очистите картофель, нарежьте его тончайшими пластинами (удобно использовать овощечистку). Петрушку мелко порубите, смешайте с картофелем, аккуратно перемешайте.

Разделите тесто на 3 части. Каждую раскатайте в тонкий пласт, затем осторожно растяните руками до полупрозрачности. Смажьте поверхность маслом, выложите треть начинки, посолите и поперчите.

Накройте начинку противоположными краями теста, формируя конверт, защипните края в центре и слегка прокатайте скалкой.

Обжарьте плацинду на сухой антипригарной сковороде под крышкой на слабом огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.