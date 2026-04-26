Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 08:45

Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картофель, сыр и яйца — натираю на терке, смешиваю с зеленью и чесноком, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные, пышные лепешки, которые получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и намного вкуснее обычных оладий.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие лепешки с сырной ноткой, ароматом укропа и чеснока, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 100 г твердого сыра, 2 яйца, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте картофель, сыр, яйца, укроп, чеснок, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
кулинария
лепешки
картофель
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом
Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.