Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий

Беру картофель, сыр и яйца — натираю на терке, смешиваю с зеленью и чесноком, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные, пышные лепешки, которые получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и намного вкуснее обычных оладий.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие лепешки с сырной ноткой, ароматом укропа и чеснока, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 100 г твердого сыра, 2 яйца, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте картофель, сыр, яйца, укроп, чеснок, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

