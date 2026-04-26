Сладости в России начнут маркировать по-новому В России с 1 мая вступят в силу изменения в маркировке сладостей

Изменения в маркировке сладостей и кондитерских изделий в системе «Честный знак» вступят в силу в России в мае этого года, передает РИА Новости. Оплата за предоставление кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля, должна быть произведена при самостоятельном нанесении в течение 30 дней, а при нанесении через сервис-провайдера — в течение 365 дней.

Аналогичные требования распространяются на смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки и другую технику. Также вводится запрет на розничную продажу масложировой продукции и пищевых растительных масел, если в системе нет сведений об их маркировке.

Ранее кабинет министров РФ утвердил список требований, которым обязаны отвечать биологически активные добавки. Документ устанавливает нормы к их безопасности, качеству и ингредиентному составу. Все критерии применяются в совокупности, включая наличие государственной регистрации у изготовителя и обязательной маркировки товара.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что за нарушение правил маркировки электронных сигарет и вейпов теперь установлен штраф в размере 50 тыс. рублей. По словам парламентария, несоблюдение стандартов качества такой продукции способно нанести серьезный ущерб здоровью.