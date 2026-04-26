Стало известно, кого эвакуировали перед Трампом во время стрельбы в США

Вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали первым во время стрельбы на ужине с главой Белого дома Дональдом Трампом. Сотрудники Секретной службы увели его в безопасное место, когда раздались первые выстрелы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудник Секретной службы выдернул Вэнса и увел за кулисы. После этого помощь оказали уже американскому лидеру.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По информации СМИ, неизвестный открыл стрельбу во время мероприятия, которое проходило в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона.

Кроме того, Коул Томас Аллан, которого подозревают в организации стрельбы на ужине с участием президента США, заявил, что его целью было нападение на членов администрации американского лидера. На мероприятии также присутствовали аккредитованные при Белом доме журналисты.

Также премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что насилие не может иметь оправдания ни в одной точке мира. Глава японского кабмина также отметила, что испытала облегчение, узнав о том, что Трамп не пострадал во время стрельбы в Вашингтоне.