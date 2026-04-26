Использование магнита на счетчиках может обернуться тюремным сроком

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 10:10

Юрист Курбаков: использование магнита на счетчиках может привести к тюрьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам, которые используют магниты для корректировки показаний счетчиков, грозит не только штраф до 200 тыс. рублей, но и реальный тюремный срок, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков. По его словам, максимальное наказание может достигать двух лет лишения свободы.

Она (статья 7.19 КоАП РФ. — NEWS.ru) предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Помимо этого, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции, — предупредил Курбаков.

Эксперт добавил, что также возможно применение уголовной статьи о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В этом случае суд может назначить до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тыс. рублей.

Курбаков подчеркнул, что после фиксации нарушения счетчик обязательно заменят за счет самого нарушителя. Более того, в ряде ситуаций водоснабжение могут отключить до полного устранения всех нарушений.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что риелторы не имеют права навязывать клиенту дополнительные платные услуги при съеме жилья. По словам экспертов, в такой ситуации потребитель может без последствий отказаться от ненужных услуг или потребовать возврата денег.

Россия
юристы
счетчики
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.