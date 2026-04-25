Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета

Беру банку фасоли, плавленые сырки, яйца и сухарики — натираю сырки на мелкой терке, смешиваю со сметаной и чесноком, добавляю фасоль, рубленые яйца и сухарики. Через 5 минут на столе салат, который получается сытным, нежным и намного вкуснее оливье.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, перекуса или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие сухарики, нежная фасоль, мягкие яйца и кремовая чесночно-сырковая заправка, которая делает салат сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной красной или белой фасоли, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 2 столовые ложки сметаны, 1 зубчик чеснока, 50 г сухариков (готовых или домашних), соль и перец по вкусу. Плавленые сырки заморозьте на 15–20 минут, затем натрите на мелкой терке.

Яйца нарежьте кубиками. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной и тертым сырком. Фасоль промойте, обсушите. В глубокой миске смешайте фасоль, яйца, сухарики, залейте сметанно-сырковой заправкой, посолите, поперчите, перемешайте. Подавайте сразу, чтобы сухарики остались хрустящими. Этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Мария Левицкая
М. Левицкая
