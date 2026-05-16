Редиска с огурцом — скукота: добавляю ветчину и плавленый сырок — и килограммы уходят сами

Редиска с огурцом — скукота: добавляю ветчину и плавленый сырок — и килограммы уходят сами

Это гениально простой рецепт сытного весеннего салата для тех, кто любит вкусно и сытно поесть, но не хочет возиться с оливье. Никакой варки картошки — просто нарезал редис, огурец, ветчину, добавил плавленый сырок и чеснок.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая редиска с нежными огурцами, сытной ветчиной и кремовым плавленым сырком в чесночно-майонезной заправке.

Плавленый сыр делает салат невероятно нежным, а чеснок добавляет пикантную остринку. Он намного интереснее и быстрее оливье, при этом готовится из доступных продуктов. Идеален для обеда, ужина или как закуска на праздничном столе.

Готовится за 10 минут, а съедается мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 300 г редиски, 2 огурца, 200 г ветчины, 1 плавленый сырок, пучок укропа, пучок зеленого лука, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. ложки майонеза, соль и перец по вкусу. Редиску и огурцы вымойте. Редиску нарежьте кружочками, огурцы — соломкой. Ветчину нарежьте соломкой. Плавленый сырок натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс. В салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот салат. Даже на следующий день он не потерял вкуса, огурцы не дали лишней жидкости. Кстати, майонез можно заменить на сметану с горчицей — получится легче и полезнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.