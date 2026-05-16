Вкусный салат «Домашний» исчезает первым со стола — пять простых ингредиентов

Этот салат хорош тем, что готовится из самых обычных продуктов, а получается таким вкусным, будто его подали в хорошем кафе. Сочная курица, жареные шампиньоны, сладкие помидоры и много свежей зелени идеально сочетаются с сыром и нежной заправкой. В итоге выходит очень сытный, ароматный и «живой» салат, который хочется готовить снова и снова.

Особенно люблю этот рецепт за то, что он подходит и на каждый день, и на праздничный стол.

Ингредиенты: отварная куриная грудка — 2 шт., шампиньоны — 200 г, лук — 1 шт., сыр — 100 г, помидоры сливка — 3 шт., петрушка и кинза — 1 пучок, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: шампиньоны нарезаю небольшими кусочками, лук — мелким кубиком. Обжариваю все вместе на сковороде до золотистости и даю полностью остыть.

Куриную грудку нарезаю небольшими кусочками или разбираю руками на волокна. Помидоры режу кубиками, зелень мелко шинкую, сыр натираю на крупной терке.

В большой миске соединяю курицу, грибы с луком, помидоры, зелень и сыр. Добавляю майонез, слегка солю и аккуратно перемешиваю.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.