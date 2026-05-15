15 мая 2026 в 14:00

Редиска с огурцом — это скучно: добавляю 2 ингредиента, и салат поёт по-новому

Это гениально простой рецепт яркого весеннего салата для тех, кто любит свежие, сочные закуски с лёгкой сладостью. Никакой сложной нарезки — просто нарезал редис, помидорки, добавил кукурузу и зелень, заправил сметаной.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая редиска с нежными помидорками черри, сладкой кукурузой и пряной зеленью в нежной сметанной заправке. Черри придают салату сладковатую нотку и сочность, а кукуруза — приятную текстуру. Он лёгкий, но сытный, идеален для обеда, ужина или как закуска к мясу.

Готовится за 10 минут, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 300 г редиски, 150 г томатов черри, 1 банка консервированной кукурузы (200 г), пучок укропа, пучок петрушки, пучок зелёного лука, 100 г сметаны (20%), соль и перец по вкусу. Редиску вымойте, нарежьте тонкими кружочками. Черри разрежьте пополам или на четвертинки. С кукурузы слейте жидкость. Зелень мелко порубите. В салатнице смешайте редиску, черри, кукурузу и зелень. Добавьте сметану, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
