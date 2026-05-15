15 мая 2026 в 10:48

Салат, открывающий мидии с новой стороны, — 10 минут на топовую закуску без майонеза

Этот салат — настоящая смесь культур: перуанский лайм встречается с итальянским оливковым маслом, а ржаной хлеб добавляет славянский характер. Вы поразитесь, насколько гармонично здесь все сочетается.

Что понадобится

Мидии варено-мороженые (или консервированные) — 200 г, помидоры черри — 150 г, листья салата латук — 100 г, лук-шалот — 1 шт., хлеб ржаной зерновой — 2 ломтика, чеснок — 1 зубчик, петрушка свежая — 3–4 веточки, лайм — 0,5 шт., масло оливковое — 3 ст. л., соль — 0,25 ч. л., перец черный свежемолотый — по вкусу, перец чили (опционально) — по вкусу.

Как готовлю

Если мидии варено-мороженые, обдаю их кипятком прямо в сите, чтобы разморозились, и проверяю на отсутствие осколков раковин. Если из баночки — просто откидываю на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Листья латука и петрушку мою в тазике с водой, ополаскиваю проточной и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами. Хлеб натираю разрезанным зубчиком чеснока и подрумяниваю на сухой раскаленной сковороде до хрустящей корочки снаружи и мягкой серединки.

Листья латука режу полосками и выкладываю на сервировочное блюдо ровным слоем. Помидоры черри разрезаю пополам и распределяю по латуку. Лук-шалот чищу и нарезаю тонкими полукольцами, посыпаю им помидоры.

Сверху выкладываю подготовленные мидии. Петрушку мелко рублю, отбрасывая стебли, и посыпаю ею салат. Для заправки выжимаю сок из половинки лайма, смешиваю его с оливковым маслом, добавляю соль, черный перец и щепотку чили по вкусу, перемешиваю. Поливаю салат заправкой и сразу подаю с ломтиками подсушенного зернового хлеба.

Дмитрий Демичев
