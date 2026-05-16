Смешала масло с мукой и сметаной — через 20 минут печенье «Ажурное»: рассыпчатое, нежное и тает во рту

Смешала масло с мукой и сметаной — через 20 минут печенье «Ажурное»: рассыпчатое, нежное и тает во рту

Это гениально простой рецепт сметанного печенья для тех, кто любит нежную, рассыпчатую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами.

Получается обалденная вкуснятина: румяное, рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и нежнейшей, маслянистой текстурой, которая буквально тает во рту.

Сметана делает его мягким и воздушным, а масло придаёт рассыпчатость и сливочный вкус. Оно не черствеет несколько дней и идеально подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для детей. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла (размягчённого), 200 г сметаны (20% жирности), 400 г муки, 150 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске смешайте размягчённое масло со сметаной, сахаром, ванилином и солью. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до легкого румянца. Остудите на решётке. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это печенье. Даже на следующий день оно осталось таким же хрустящим и не зачерствело. Кстати, вместо сметаны можно взять натуральный йогурт или кефир — текстура станет ещё воздушнее. Находка, а не рецепт!