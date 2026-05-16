Лаваш, 5 минут — и горячие конвертики с курицей и сыром: сочнее и ароматнее любой шаурмы. Перекус из серии «Хозяйка отдыхает»

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные и быстрые закуски, но не хочет возиться с тестом и долгой жаркой. Никакой возни — просто нарезал курицу, добавил сыр, завернул в лаваш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и невероятно сочной, ароматной начинкой из курицы и расплавленного сыра, которая буквально тает во рту.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г куриного филе (вареного или жареного), 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок укропа, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. Смешайте курицу, сыр, укроп, майонез, соль и перец. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки. Сложите конвертиком. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте конвертики с двух сторон по 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти конвертики. Даже те, кто не любит курицу, уплетали конвертики за обе щеки. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или кинзу — вкус станет еще свежее. Находка, а не рецепт!

