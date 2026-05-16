На молоке — прошлый век. 5 минут — и сырные гренки с яйцом готовы. Еда из серии «Чем проще, тем вкуснее»

Это гениально простой рецепт горячих гренок для тех, кто любит сытные и вкусные завтраки, но не хочет возиться с тестом и долгой жаркой. Никакой возни — просто обмакнул хлеб в яйцо с сыром, обжарил и получил хрустящее удовольствие.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие гренки с золотистой корочкой снаружи и невероятно нежной, тягучей сырной серединой внутри, которая буквально тает во рту.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 6–8 ломтиков белого хлеба (батона или тостового), 3 яйца, 100 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Сыр натрите на мелкой терке.

В миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте сыр, перемешайте. Каждый ломтик хлеба обмакните в яично-сырную смесь с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти сырные гренки. Удивило то, что сыр не вытек на сковороду, а расплавился внутри, образуя тягучую прослойку. Кстати, вместо черного перца можно добавить паприку или сушеный чеснок — вкус будет еще насыщеннее.

