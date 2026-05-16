Начинка из кабачка и яиц, тесто на сметане — через 20 минут весенние лепешки готовы: вкуснее и нежнее дерунов

Это гениально простой рецепт сочных кабачковых лепешек для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой возни — просто натер кабачок, добавил яйца, муку, сметану и обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные пышные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, сочной начинкой из кабачка и яйца.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (500–600 г), 2 яйца, 3 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки вымойте, натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, муку, соль и перец. Перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом.

Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти кабачковые лепешки. Лепешки получились пышными, румяными, с хрустящей корочкой и нежной серединой. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт или кефир — вкус станет еще нежнее.