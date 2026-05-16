День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 09:35

Начинка из кабачка и яиц, тесто на сметане — через 20 минут весенние лепешки готовы: вкуснее и нежнее дерунов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт сочных кабачковых лепешек для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой возни — просто натер кабачок, добавил яйца, муку, сметану и обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные пышные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, сочной начинкой из кабачка и яйца.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (500–600 г), 2 яйца, 3 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки вымойте, натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, муку, соль и перец. Перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом.

Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти кабачковые лепешки. Лепешки получились пышными, румяными, с хрустящей корочкой и нежной серединой. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт или кефир — вкус станет еще нежнее.

Проверено редакцией
Читайте также
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Вместо надоевших яичниц: тамагояки — японский омлет, который в Японии едят почти каждый день
Общество
Вместо надоевших яичниц: тамагояки — японский омлет, который в Японии едят почти каждый день
Соединяю баночку йогурта и стакан овсянки — жарю и подаю к завтраку: рецепт греческой лепешки
Общество
Соединяю баночку йогурта и стакан овсянки — жарю и подаю к завтраку: рецепт греческой лепешки
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
Семья и жизнь
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
Натираю яйца и плавленый сырок — и в лаваш: рулет-экспресс за 10 минут: вкуснее и проще салата оливье
Общество
Натираю яйца и плавленый сырок — и в лаваш: рулет-экспресс за 10 минут: вкуснее и проще салата оливье
рецепты
завтраки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рискованный шаг»: Трамп спрогнозировал конфликт Китая и Тайваня
В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента
Отставной офицер США рассказал о наступательном биооружии на Украине
Сальдо назвал общую «патогенную» угрозу и для России, и для Украины
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью еще одного БПЛА
Володин назвал самую большую потерю для Армении
Финляндия назвала неприемлемыми неожиданные прилеты украинских дронов
«Гостеприимный» неадекват поплатился за угрозы в адрес иркутских школьниц
Взрывы прогремели в украинском городе
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Как добраться до Петрозаводска: тарифы на М-11 «Нева», цены на билеты
Уют без декора: как работают фактуры и цвет
Названа сумма, которой не хватило Зеленскому для спасения Ермака из СИЗО
В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения
ВС России нарушили логистику ВСУ в Харьковской области
Стало известно, что происходит в аэропорту Краснодара
Авария вынудила приостановить работу энергоблока на АЭС «Онагава»
Певице Линде грозит статус подозреваемой в деле о мошенничестве
Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область
В Минздраве рассказали лайфхак, как дожить до 100 лет
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.