День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 11:30

Беру слоеное тесто и сахар — через 20 минут гора воздушных язычков готова, хрустят лучше покупного печенья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт хрустящего печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с замесом теста. Никакой раскатки — просто нарезал тесто, посыпал сахаром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные слоистые язычки с хрустящей золотистой карамельной корочкой и мягкой нежной сердцевиной внутри. Сахар плавится и запекается, создавая аппетитную глазурь. Они намного вкуснее магазинного печенья и готовятся из двух ингредиентов.

Такие язычки идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для неожиданных гостей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Даже дети справятся с приготовлением, а взрослые будут в восторге. Для приготовления вам понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), 3-4 ст. ложки сахара, яйцо для смазывания (по желанию). Разморозьте тесто при комнатной температуре.

Слегка раскатайте скалкой (буквально 2-3 движения). Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см и длиной 8–10 см. Каждую полоску перекрутите в середине, формируя «язычок» или «бантик». Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и щедро посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Семья и жизнь
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Смешиваю сметану с мукой — через 20 минут печенье «Лапушки» готово: мягче и рассыпчатее, чем в любой пекарне
Общество
Смешиваю сметану с мукой — через 20 минут печенье «Лапушки» готово: мягче и рассыпчатее, чем в любой пекарне
Смешала творог с мукой и яйцом — через 20 минут печенье «Бархатное»: мягче и воздушнее магазинных коржиков
Общество
Смешала творог с мукой и яйцом — через 20 минут печенье «Бархатное»: мягче и воздушнее магазинных коржиков
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
Общество
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
Смешала брынзу с йогуртом и мукой — и на сковороду через 20 минут: лепешка-минутка к чаю, сочнее и быстрее дрожжевой
Общество
Смешала брынзу с йогуртом и мукой — и на сковороду через 20 минут: лепешка-минутка к чаю, сочнее и быстрее дрожжевой
рецепты
печенье
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу высказался о переговорах по Украине
Выпускников предостерегли от покупки «реальных» сливов ЕГЭ
Россия предложила странам ШОС меру для борьбы с агрессивными действиями
В Госдуме предложили «изгонять» неугодные УК из домов без суда
Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки
Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.