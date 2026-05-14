Беру слоеное тесто и сахар — через 20 минут гора воздушных язычков готова, хрустят лучше покупного печенья

Это гениально простой рецепт хрустящего печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с замесом теста. Никакой раскатки — просто нарезал тесто, посыпал сахаром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные слоистые язычки с хрустящей золотистой карамельной корочкой и мягкой нежной сердцевиной внутри. Сахар плавится и запекается, создавая аппетитную глазурь. Они намного вкуснее магазинного печенья и готовятся из двух ингредиентов.

Такие язычки идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для неожиданных гостей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Даже дети справятся с приготовлением, а взрослые будут в восторге. Для приготовления вам понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), 3-4 ст. ложки сахара, яйцо для смазывания (по желанию). Разморозьте тесто при комнатной температуре.

Слегка раскатайте скалкой (буквально 2-3 движения). Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см и длиной 8–10 см. Каждую полоску перекрутите в середине, формируя «язычок» или «бантик». Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и щедро посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

