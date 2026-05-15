Отвариваю картофель, режу колбасу и разбиваю яйца — вместо крошки-картошки подаю сытные корзинки

Картофельные корзинки с яйцом и колбасой — это сытное и красивое блюдо для ужина. Ингредиенты простые, но результат превосходит все ожидания.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных картофелин, 100 г вареной колбасы, 4–5 яиц, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель отварите в мундире до готовности, остудите. У каждой картофелины срежьте верхушку («крышечку»). Аккуратно выньте ложкой часть мякоти, оставляя стенки 0,5–1 см. Полученную мякоть нарежьте мелкими кубиками, смешайте с нарезанной кубиками колбасой и рубленой зеленью, посолите, поперчите. Наполните картофельные корзиночки начинкой.

В каждую корзиночку вбейте по одному яйцу. Посолите, поперчите. Выложите картофелины на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15 минут до готовности яиц. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже смогла приготовить картофельные корзинки. По ее наблюдениям, после добавления яиц блюдо достаточно выпекать 5 минут. А затем оставить еще на пять минут в выключенной духовке. Так яйца схватятся, но желток останется нежным.

