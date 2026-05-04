Обожаю, когда быстро и без заморочек: капуста с яйцами вкуснее пиццы — лепешка из 2 ингредиентов

Капустные лепешки из двух ингредиентов — это гениально быстрое блюдо, которое по вкусу превосходит пиццу. Готовится за 10 минут, без возни с тестом.

Нежные ароматные лепешки из капусты и яиц, обжаренные до золотистой корочки, получаются сочными внутри и хрустящими снаружи.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, соль, специи.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками, чтобы стала мягче. Взбейте яйца с солью, перцем, паприкой и чесноком. Залейте капусту яйцами, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте капустную массу ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета (по 3–4 минуты). Подавайте горячими со сметаной.

