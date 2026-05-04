Надоело хачапури: пеку лепешку по-пловдивски с брынзой — все смешала и в духовку, без замеса и раскатки

Когда хочется что-то вроде хачапури, но без замеса, раскатки и лишней возни, этот вариант выручает идеально. Просто смешиваются йогурт, яйцо и брынза — и через полчаса получается мягкая лепешка с румяной корочкой.

Вкус с легкой кислинкой, внутри нежно и сочно, а сверху — аппетитная запеченная корочка. Отлично идет и на завтрак, и к супу вместо хлеба.

Ингредиенты: йогурт натуральный — 250 г, яйцо — 1 шт., брынза — 200 г, мука — 150–180 г, сода — 1/2 ч. л., соль — по вкусу (учитывая соленость брынзы), растительное или сливочное масло — для формы.

В миске соединяю йогурт и яйцо, перемешиваю до однородности. Брынзу крошу руками и добавляю в смесь. Ввожу муку и соду — тесто получается густым, как мягкая масса.

Форму смазываю маслом, выкладываю тесто и разравниваю.

Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки.

