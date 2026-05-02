День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 16:02

Такие макароны могут свести с ума — нужны пачка колбасок и немного сыра: лазанья и рядом не стояла

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Время: 20 минут. Посуда: одна сковорода. Ингредиенты: 7. Результат: сытные, ароматные макароны с копчеными колбасками и тягучим сыром. Пока готовится, успеваете нарезать салат или просто открыть пиво. Идеальный будний ужин.

Что понадобится

200 г макарон, 200–250 г охотничьих колбасок, 3 пластинки плавленого сыра (или 2 ст. л. мягкого), 200 мл сливок или молока, 300 мл воды, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 1 ст. л. масла.

Как я готовлю

Колбаски нарезаю кружочками, лук — мелко. На сковороде разогреваю масло, обжариваю колбаски до румяной корочки, добавляю лук и чеснок, жарю 2 минуты.

Всыпаю сухие макароны, вливаю воду и сливки, солю, перемешиваю. Накрываю крышкой, готовлю на среднем огне, периодически помешивая, пока макароны не впитают жидкость. В конце добавляю тертый сыр, перемешиваю до расплавления.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Вкуснее мяса: режу кабачки веером, макаю в муку и яйцо — жарю и подаю на ужин вместо отбивных
Общество
Вкуснее мяса: режу кабачки веером, макаю в муку и яйцо — жарю и подаю на ужин вместо отбивных
Весна в Италии выглядит так — готовим яркую и ароматную пасту со взбитой рикоттой
Общество
Весна в Италии выглядит так — готовим яркую и ароматную пасту со взбитой рикоттой
Суп-парадокс — мой лучший ленивый рецепт. Трачу буквально 10 минут, а на выходе — ароматный шедевр
Общество
Суп-парадокс — мой лучший ленивый рецепт. Трачу буквально 10 минут, а на выходе — ароматный шедевр
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
Общество
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
Общество
рецепты
еда
макароны
сыры
колбасы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали Волгоградскую область
Летняя жара до +23 и локальные дожди: погода в Москве на следующей неделе
Губернатор обещал помочь напавшему на него мужчине
Крупное возгорание заметили на мусорном полигоне под Омском
«Невосполнимая утрата»: представители КВН отреагировали на гибель Рыбалко
Галкин «испортил» карьеру самому известному из своих двойников
«Ушла наша Леночка»: Галустян трогательно высказался о погибшей звезде КВН
Политолог озвучил стратегию США в переговорах по украинскому кризису
Что известно о смерти звезды КВН из «Утомленных солнцем» Елены Рыбалко
Хинштейн привел тревожную статистику по курскому приграничью
Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной
Военные чиновники раскрыли, как США наказали Германию за Иран
Треш-блогерша попала в жесткое ДТП на трассе
Москвичей предупредили о первой весенней грозе
Гузеева, цвет удачи, прогнозы за 300 тысяч: как живет Василиса Володина
Пенсионеров предложили освободить от платы за подключение газа
Россияне ответили, сколько должен стоить подарок учителю
В Сети появилось видео с места гибели звезды КВН
В европейской столице попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
Петербуржец спустился в метро и умер
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.