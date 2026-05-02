Такие макароны могут свести с ума — нужны пачка колбасок и немного сыра: лазанья и рядом не стояла

Время: 20 минут. Посуда: одна сковорода. Ингредиенты: 7. Результат: сытные, ароматные макароны с копчеными колбасками и тягучим сыром. Пока готовится, успеваете нарезать салат или просто открыть пиво. Идеальный будний ужин.

Что понадобится

200 г макарон, 200–250 г охотничьих колбасок, 3 пластинки плавленого сыра (или 2 ст. л. мягкого), 200 мл сливок или молока, 300 мл воды, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 1 ст. л. масла.

Как я готовлю

Колбаски нарезаю кружочками, лук — мелко. На сковороде разогреваю масло, обжариваю колбаски до румяной корочки, добавляю лук и чеснок, жарю 2 минуты.

Всыпаю сухие макароны, вливаю воду и сливки, солю, перемешиваю. Накрываю крышкой, готовлю на среднем огне, периодически помешивая, пока макароны не впитают жидкость. В конце добавляю тертый сыр, перемешиваю до расплавления.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.