Тот самый рецепт, ради которого я скупил сулугуни и забыл про пиццу

Если вы думаете, что хачапури — это сложно, вы просто не знаете этот рецепт. Тесто на кефире, два вида сыра и 20 минут в духовке.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл, мука — 400 г + для подсыпки, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., сулугуни — 200 г, адыгейский сыр — 200 г, творог — 100 г, яйцо — 1 шт., укроп — 50 г, петрушка — 50 г, кинза — 50 г, зеленый лук — 50 г, сливочное масло — 50 г.

Как готовлю

Сначала смешиваю кефир с солью, сахаром и содой, жду пока запузырится. Вливаю масло и порциями добавляю муку, замешивая мягкое, чуть липкое тесто. Оставляю на 30 минут. Тем временем тру сулугуни и адыгейский сыр на мелкой терке, мешаю с творогом, рубленой зеленью и взбитым яйцом. Делю тесто на 8 частей, раскатываю каждую в круг, кладу щедрую ложку начинки и защипываю края мешочком. Осторожно расплющиваю лепешку скалкой до 2 см и отправляю на противень в духовку при 200 градусах на 15–20 минут. Горячие лепешки щедро смазываю сливочным маслом, накрываю полотенцем и жду 5 минут — это момент, когда они становятся нереально нежными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никакого дрожжевого теста, никаких заморочек! Я замесил, раскатал, положил щедрую горсть кинзы (даже дети не заметили!) и отправил в духовку. Аромат стоял такой, что соседи пришли знакомиться. Корочка хрустящая, а внутри — тягучая сырная нить. Рекомендую подавать горячими, прямо с пылу с жару, с холодной сметаной.

Дмитрий Демичев
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
